Jannik Sinner wird im Endspiel der US Open der Favoritenstellung gerecht. Der Weltranglistenerste dominiert Taylor Fritz und trotzt dem Doping-Wirbel. Superstars fiebern vergebens mit dem Amerikaner.

Von Florian Lütticke, dpa 08.09.2024 - 22:36 Uhr

New York - Jannik Sinner breitete jubelnd die Arme aus, Taylor Swift verzog sich enttäuscht in die VIP-Loge. Alle Unterstützung des Pop-Superstars und zahlreicher prominenter Fans für Taylor Fritz blieb vergebens. Mit einer fast makellosen Leistung triumphierte Topfavorit Sinner gegen den Außenseiter erstmals bei den US Open und zerstörte die Hoffnungen der Heim-Zuschauer auf einen amerikanischen Tennis-Überraschungssieg.