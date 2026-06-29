Drei Jahre nacheinander verliert Tennisspielerin Tatjana Maria in der ersten Runde von Wimbledon. Diesmal reist sie mit dem Finaleinzug von Eastbourne nach London und macht es besser.
London - Tennisspielerin Tatjana Maria hat in Wimbledon einen erfolgreichen Auftakt gefeiert. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich mit 6:4, 6:4 gegen die Kasachin Julia Putinzewa durch. Erstmals seit ihrem sensationellen Halbfinaleinzug beim Rasenklassiker vor vier Jahren zog die Deutsche damit wieder in die zweite Runde ein.