Schwarzes Wochenende für den TC Leonberg: Die Damen verloren ihr Oberliga-Match beim TEV R.W. Fellbach denkbar knapp mit 4:5, für die Herren gab es in der Oberliga gegen den TC Markwasen Reutlingen bei der 1:8-Heimniederlage nichts zu holen. Dennoch wird die Begegnung zumindest bei Luca Ockernahl lange im Gedächtnis bleiben.

Die Herren des TC waren auf der eigenen Anlage gegen den auf jeder Position in Bestbesetzung (mit drei Ausländern) angetretenen TC Markwasen Reutlingen ohne jede Chance – bereits nach den Einzeln stand es uneinholbar 0:6. Immerhin rettete das Doppel Sebastian Loss/Dominique Maden gegen die Reutlinger Matti Barth/Erik Rheinweiler einen Ehrenpunkt für die Gastgeber.

Für Luca Ockernahl war die Partie gegen Robin Lang allerdings eine, die keiner der beiden so schnell vergessen wird. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad kämpften die Akteure mehr als drei Stunden um den Sieg, ehe der Reutlinger mit 7:6 und 6:4 triumphierte. „Ich habe noch nie ein Match in zwei Sätzen über so eine lange Zeit bestritten“, sagte Luca Ockernahl, „das war bei diesen Bedingungen schon extrem.“

Wasser marsch: Yannick Offermans erfüllt auch gelegentlich die Aufgaben eines Platzwartes. Foto: Andreas Gorr

Bei den Damen ging es spannender zu – das Team von Trainer Yannick Offermans musste sich dem TEV R.W. Fellbach 4:5 geschlagen geben. Die Oldies Veronika Danner und Susi Fortun gewannen ihre Einzel, wäre dies auch Carolin Weidle gelungen, wäre es mit einem 3:3 in die Doppel gegangen – jedoch unterlag die 33-Jährige ihrer Kontrahentin Carina Ziegele knapp mit 6:2, 2:6, 8:10. Etwas enttäuscht war Coach Offermans über die Leistung der Spanierin Nora Ayala-Serra, die gegen die Rumänin Arina Vasilescu 0:6, 4:6 die Segel strich. „Von ihr hätte ich mir etwas mehr erwartet“, sagte Offermans.

So stand es nach den Einzeln 2:4, der TC Leonberg hätte alle drei Doppel gewinnen müssen, um die Begegnung noch zu drehen. Der TC-Coach entschied sich jedoch für eine weniger riskante Aufstellung, um zumindest vier Punkte mitzunehmen. „Es geht um den Klassenverbleib, da wollte ich lieber eine knappe Niederlage in Kauf nehmen als eine 2:7-Klatsche“, begründete er. Und so kam es auch – der TC siegte in zwei Doppeln.