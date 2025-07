Tennis: TEV Fellbach: Am Ende fehlt zu oft das Matchglück

Die Tennis-Akteure des TEV RW Fellbach verlieren mit 3:6 beim TC Doggenburg in der Württembergliga. Dabei war die Siegchance durchaus vorhanden.

Am Ende fehlt zu oft das Matchglück

Die Vorzeige-Tennisspieler des TEV Rot-Weiß Fellbach warten auch nach dem zweiten Wochenende in der Württembergliga auf den ersten Sieg ihrer Vereinsgeschichte in der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Nach der 4:5-Niederlage zum Auftakt beim TV Reutlingen II, gab es nun am vergangenen Sonntag ein 3:6 beim Regionalliga-Absteiger TC Doggenburg im Stadtbezirk Stuttgart-Nord.