Tennis: TEV Fellbach: Jetzt hilft nur noch Daumen drücken

Nach dem 8:1 am Samstag beim TC Ravensburg verlieren die Tennisspieler des TEV Fellbach am Sonntag in der Württembergliga gegen den TC Bad Schussenried mit 3:6.

Die Tennisspieler des TEV Rot-Weiß Fellbach haben am Sonntagabend die Saison 2025 in der Württembergliga mit einer 3:6-Heimniederlage gegen den TC Bad Schussenried und dem sechsten Platz im Abschlussklassement beendet. Endgültige Klarheit, ob diese Platzierung den sofortigen Wiederabstieg in die Oberliga oder vielleicht doch den Klassenverbleib bedeutet, gibt es erst in zwei Wochen. Sollte der Meister TEC Waldau am 9. August sein Aufstiegsspiel zur Regionalliga beim badischen Meister (TC Wolfsberg Pforzheim II oder TC Markdorf) erfolgreich bestreiten, blieben die Fellbacher in der Liga.