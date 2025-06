Tennis: TEV Fellbach: Mit starken Neuen zum Ligaverbleib

Im württembergischen Tennis wird es am Sonntag, 10 Uhr, eine Premiere geben: Erstmals in der Vereinsgeschichte des TEV Rot-Weiß Fellbach wird ein Männerteam in der Württembergliga, der höchsten Spielklasse im Landesverband und der insgesamt vierthöchsten in Deutschland, in die Saison starten. Zum Auftakt wartet auswärts der Verbund des TV Reutlingen II. Bis Ende Juli stehen dann für den Aufsteiger noch sechs weitere Partien im Terminkalender. „Wir sind bereit. Wir haben eine spannende, konkurrenzfähige Mannschaft, aktuell keine Verletzten, und wir freuen uns auf die Duelle mit traditionsreichen Vereinen und großen Spielernamen“, sagt der TEV-Cheftrainer Armin Maute.