Tennis: TEV Rot-Weiß Fellbach: Drei Matchbälle nicht genutzt

TEV-Tennisspielerinnen steigen nach der finalen 3:6-Niederlage beim TC Bad Friedrichshall nach nur einer Saison in der Oberliga wieder in die Verbandsliga ab.

Für die Tennisspielerinnen des TEV Rot-Weiß Fellbach hat sich am Sonntag Geschichte auf tragische Art und Weise wiederholt: Wie schon vor drei Jahren endet auch der zweite Ausflug in die württembergische Oberliga nach nur einer Spielzeit. Dabei hatte sich der Verbund um die Teamsprecherin Marina Seibold nach dem 5:4-Überraschungssieg gegen den TC Leonberg vor zwei Wochen schon fast sicher am rettenden Ufer gewähnt. Die finale 3:6-Niederlage beim direkten Konkurrenten TC Bad Friedrichshall am Sonntag schickte das Ensemble nun aber doch als einzigen Absteiger zurück in die Verbandsliga. „Wir sind alle extrem enttäuscht und traurig. Das ist schon eine ganz bittere Geschichte“, sagt der TEV-Cheftrainer Armin Maute, der den Aufsteiger zum „Endspiel“ ins Unterland begleitet hat.