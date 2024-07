Die Vorzeige-Tennisspielerinnen des TEV Rot-Weiß Fellbach gewinnen das finale und entscheidende Verbandsliga-Spiel beim STC Schwäbisch Hall mit 5:4 und steigen als Meisterinnen in die Oberliga auf.

Harald Landwehr 23.07.2024 - 15:35 Uhr

Zwei Jahre nach dem Abstieg ohne damals einen einzigen Sieg in fünf Saisonspielen verbucht zu haben, sind die Tennisspielerinnen des TEV Rot-Weiß Fellbach wieder zurück in der Oberliga. Der bisherige Tabellenzweite der Verbandsliga gewann am Sonntag das Gipfeltreffen beim bis dato ungeschlagenen STC Schwäbisch Hall mit 5:4 und zog damit auf der Zielgeraden noch am Konkurrenten vorbei.