Ben Shelton entscheidet das amerikanische Finale beim Rasenturnier in Stuttgart für sich. Im Doppel jubeln zwei Deutsche.

Stuttgart - Der topgesetzte Tennisprofi Ben Shelton hat in Stuttgart seinen ersten Turniersieg auf Rasen gefeiert. Die Nummer fünf der Tennis-Welt gewann im Endspiel das amerikanische Duell mit Titelverteidiger Taylor Fritz mit 6:4, 2:6, 6:4. Vor gut 5.000 Zuschauern auf dem ausverkauften Centre Court, darunter Tennisikone Boris Becker und Fußball-Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus, verwandelte Shelton nach 1:48 Stunden seinen ersten Matchball.

Shelton stimmt sich auf dem Weissenhof auf Wimbledon ein Vor knapp zwei Monaten hatte Shelton (23) das Sandplatz-Turnier in München gewonnen. Nun bewies der Linkshänder seine Klasse auch auf Rasen und zeigte zwei Wochen vor dem Wimbledon-Auftakt eine glänzende Form. Für seinen sechsten ATP-Titel erhielt Shelton ein Preisgeld von 116.855 Euro.

Der Weltranglisten-Neunte Fritz (28) hatte vor einem Jahr noch im Endspiel gegen Alexander Zverev die Oberhand behalten. Der deutsche Spitzenspieler fehlte diesmal, nachdem er am Tag vor dem Stuttgarter Turnierstart bei den French Open in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel gefeiert hatte.

Deutscher Titel im Doppel

Trotz Zverevs Absage gab es zum Abschluss deutschen Jubel. Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann feierten überraschend den Doppel-Titel. Mit 11:9 entschied das Duo den Match-Tiebreak im Endspiel gegen Stefanos Sakellaridis aus Griechenland und Daniil Glinka aus Estland für sich. Zuvor hatte das deutsche Duo den ersten Satz 7:6 (7:2) gewonnen, den zweiten aber 3:6 verloren.