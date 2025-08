Tennis Turnier in Rutesheim: Zwei unechte Exoten beim Jugend Cup

Aus 37 Nationen stammen die Spieler des Baublies Cups. Neben den stark vertretenen Italienern, Russen und Tschechen treten auch Teilnehmer kleinerer Tennis-Nationen an – etwa die 13-jährige Nicole Skrinjar aus Kirgisistan und der 16 Jahre alte Ntungamili Raguin aus Botswana.

Botswana ist Luftlinie etwa 8000 Kilometer entfernt, Kirgisistan rund 5000. Das legt man nicht mit dem Auto zurück. Welche Hürden birgt diese weite Anreise? Skrinjar kann die Frage nicht beantworten – kein Wunder: Sie lebt seit drei Jahren im Ehningen. Im Alter von zehn kam sie aus Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans, nach Deutschland. Die Umstellung aufs 9000-Einwohner-Dorf fiel leicht. Sie schätzt die Ruhe und das kühlere Klima. „Ich mag es nicht, wenn es so warm ist“, sagt der Teenager.

Nicole Skrinjar stammt aus Kirgisistan, lebt aber seit drei Jahren in Ehningen. Foto: Andreas Gorr

Mit dem Tennissport begann sie mit drei Jahren – ihre Großmutter, selbst aktive Spielerin, war die erste Trainerin. „In Kirgisistan ist es nicht so schwierig, Tennis zu spielen“, erzählt Skrinjar, „es gibt dort zwar nicht viele Plätze, aber sie sind wirklich gut.“ In Ehningen lernte sie die Sprache in der Schule. „Wie ich sehe, ist richtig schön hier“, sagt sie auf Deutsch über die Anlage des TC Weissach-Flacht, wo sie im U-14-Turnier antrat.

Die Schülerin verfolgt ehrgeizige Ziele: „Ich möchte an einer besseren WTP-Tour teilnehmen und bei allen vier Grand Slams spielen. Bei jedem Turnier verfolge ich die guten Spieler und arbeite ihretwegen an mir.“ Ihre Vorbilder: Aryna Sabalenka und Simona Halep. Bekannte Spielerinnen aus ihrer Heimat sind Vladislava Andreevskaya, die ebenfalls von Skrinjars Großmutter trainiert wurde, oder Ksenia Palkina, einst Nummer 163 der Welt.

Turnierdirektor Peter Rohsmann (re.) hat das Turnier einst aus der Taufe gehoben und stetig ausgebaut. Foto: Andreas Gorr

Verbessern will Skrinjar vor allem die Mentalität. „Manchmal, wenn ich den Ball nicht ins Feld schlage, möchte ich aufgeben“, sagt sie ehrlich – und grinst: „Aber ich liebe es, meinen Gegner zu ermüden und zu ärgern.“ Das ist ihr in Weissach nicht gelungen – Nicole Skrinjar schied im Sechzehntelfinale gegen die Valentina Gaspert mit 1:6 und 2:6 aus. Im Doppel mit Laura Sophie Saak unterlag sie im Achtelfinale dem Duo Gaspert/Anna Knorr mit 3:6 und 1:6

Auch Ntungamili Raguin hatte eine weniger spektakuläre Anreise als man ahnen könnte. Der botswanische Nationalspieler lebt seit seinem achten Lebensjahr nahe Marseille und besitzt neben dem botswanischen den französischen Pass. Tennis begann er mit vier in der Schule seines Vaters, der selbst nie spielte. „Mein Vater hat viele Sportarten gemacht“, berichtet Raguin. Die Idee zum Tennis kam von der Mutter.

Ntungamili Raguin kämpfte sich in Rutesheim zumindest in Runde zwei vor. Foto: Andreas Gorr

Nach einigen Trainingsbesuchen französischer Coaches in Botswana zog die Familie nach Frankreich – die Unterschiede sind groß. „Es ist trocken, die Bälle sind schnell und fallen nicht richtig“, sagt Raguin. Botswana liegt über 1000 Meter hoch, Frankreich deutlich tiefer. An die gesellschaftliche Umstellung erinnert er sich kaum: „Ich war ja noch sehr klein.“

In Deutschland spielt er zum ersten Mal, hat aber bereits die U-14-Afrikameisterschaft gewonnen. Seine Anreise nach Rutesheim dauerte neun Stunden mit dem Auto. Er reiste mit seinem Trainer, übernachtet bei dessen Freund. Sein französischer Pass hat ihm vieles erleichtert – anders als bei einem Turnier in Algerien. „Es war wirklich schwierig, ein Visum zu bekommen“, erzählt er mit Blick auf die politischen Spannungen.

Ex-Trainer ist Präsident des botswanischen Verbandes

Trainiert wurde er nie von Familienmitgliedern, doch sein erster Coach ist ein bekannter Mann in seiner Heimat: Er ist Präsident des Tennisverbands von Botswana. Seine Eltern motivieren ihn, ebenso wie seine Schwester Naledi, die ebenfalls Nationalspielerin ist. Wer ist besser? „Ich!“, sagt er lachend. „Natürlich will ich besser sein als sie.“ Sein großes Ziel: „Ich will einen Grand Slam gewinnen.“ In Rutesheim hat er Franko-Botswaner in der ersten Runde den Franzosen Timeo Trufelli 6:2, 6:4 besiegt und traf in der zweiten Runde auf Gabriele Crivellaro aus Italien. Am liebsten schaut Raguin die US Open – „wegen der Atmosphäre“. Sein Vorbild: Carlos Alcaraz. „Es ist schön, ihm zuzusehen. Er spielt spektakulär. Ich spiele eher wie Novak Djokovic. Ich mache kaum Fehler, halte den Ball im Spiel.“

Für beide Teenager war es der erste Start beim Jugend Cup – für Peter Rohsmann bereits der 27. Der Vorstand des TC Renningen gründete einst das Turnier zur Förderung der Jugendarbeit. „Dass es solche Dimensionen annimmt, hatten wir damals nicht im Kopf“, sagt der Turnierdirektor. Nach prominenten Teilnehmern wie Alexander Zverev oder Angelique Kerber sowie mehreren Auszeichnungen zog sich der TC Renningen 2024 zurück – der neue Vorstand will sich weniger auf Spitzensport konzentrieren. Der organisatorische Aufwand ist dank Erfahrung überschaubar, Rohsmann lobt die Zusammenarbeit mit dem Jugendgästehaus Leonberg.

Um Visa kümmert sich Fabian Kwincz aus Köln. Früher gab es öfter Verständigungsprobleme mit den internationalen Talenten, heute sprechen alle Englisch. Nicole Skrinjar hat bereits einen Plan für das kommende Jahr gefasst: Die 13-Jährige will sie an einem Turnier in Kirgisistan teilnehmen. Die Reise in ihre alte Heimat wird weit spektakulärer werden als die nach Weissach.