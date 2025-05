Tennis-Verbandsliga: TV Oeffingen: Mit spätem Biss zum ersten Saisonsieg

Für den Kapitän Michael Bebion war diese Verbandsliga-Saison noch nicht nach Wunsch gelaufen: Bei der 4:5-Heimniederlage zum Auftakt gegen die Gäste des TC Dettingen/Erms verlor er sowohl seine Einzelbegegnung als auch sein Doppel mit Roman Arendar; beim zweiten Auftritt am Sonntag mit den Tennisspielern des TV Oeffingen beim SV Leonberg/Eltingen hatte er zunächst sein Einzel verloren und lag im Doppel an der Seite von Dennis Katzenwadel mit 4:6 und 0:3 zurück. Doch dann kam die Wende. „Sie haben sich reingebissen“, sagte sein Mitspieler Dennis Gensmantel, der nach seinem Urlaub ohne Training einen Einzelpunkt zum Zwischenstand von 4:4 beigetragen hatte. Am Ende jubelte Michael Bebion über den Doppelerfolg (4:6, 6:3 und 10:5) und den damit verbundenen 5:4-Auswärtssieg des TVOe. Vor der Pfingstpause ist die Aussicht auf den Ligaverbleib wieder deutlich besser. Am nächsten Spieltag (29. Juni) gastieren die Oeffinger beim TC Waiblingen.