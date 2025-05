Die Tennisspieler des TV Oeffingen starten am Sonntag, 10 Uhr, gegen den TC Dettingen/Erms in die Saison.

Maximilian Hamm 07.05.2025 - 10:54 Uhr

Dennis Katzenwadel hatte in der vergangenen Saison in der Oberliga eine ausgeglichene Einzelbilanz vorzuweisen: drei Siege, drei Niederlagen. Dazu zählte auch der Erfolg gegen Moritz Dettinger vom späteren Aufsteiger TEV Fellbach. Doch die Tennisspieler des TC Schorndorf sind am Ende recht unglücklich in die Verbandsliga abgestiegen – mit einer Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen. In dieser Runde wird Dennis Katzenwadel nicht mehr für, sondern gegen das Team des TC Schorndorf spielen. Johannes Maxelon hat ihn in seiner Funktion als Sportwart von einem Engagement beim TV Oeffingen überzeugt. Seinen ersten Auftritt hat der Zugang am Sonntag, Spielbeginn ist um 10 Uhr, wenn die Oeffinger Männer in dieser Verbandsliga den Aufsteiger TC Dettingen/Erms auf der heimischen Anlage am Tennwengert empfangen werden.