Maximilian Hamm 13.05.2025 - 13:27 Uhr

Der Sportwart Johannes Maxelon hat vor dieser Sommersaison eine einfache Rechnung aufgestellt: Die Tennisspieler des TV Oeffingen sollten die ersten beiden Spiele in der Verbandsliga gewinnen, um dann, vor den vermeintlich schwierigeren Begegnungen mit den Teams des TC Waiblingen und des TC Schorndorf, den Ligaverbleib bereits so gut wie sicher zu haben. Doch die Mannschaft um den Kapitän Michael Bebion hat ihm gleich am ersten Spieltag einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Sie verlor am Sonntag auf der heimischen Anlage gegen den Aufsteiger TC Dettingen/Erms mit 4:5. Nach den Einzeln hatte es noch 3:3 gestanden, doch die Gastgeber konnten anschließend nur eine Doppelbegegnung für sich entscheiden. „Hinten raus war es zu schwach“, sagte Johannes Maxelon in Bezug auf die hinteren Positionen im Team.