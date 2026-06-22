Einen versäumten Dopingtest erklärte Tennisspielerin Marketa Vondrousova mit Angst, Stress und dem Gefühl, zu Hause nicht mehr sicher zu sein. Nun steht ihre Sperre fest.
London - Wegen eines verpassten Dopingtests ist die frühere Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova für vier Jahre bis zum 21. Juni 2030 gesperrt worden. Dass die Tschechin am 3. Dezember 2025 keine Probe abgab, müsse nach den Anti-Doping-Regeln wie ein positiver Befund gewertet werden, teilte die zuständige International Tennis Integrity Agency (ITIA) mit.