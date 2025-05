An diesem Donnerstag beginnt für Victoria Pohle Teil zwei auf der ganz großen Tennisbühne: Die 17-Jährige vom TEC Waldau startet in die Qualifikation des Juniorinnen-Turniers der French Open in Paris. Bei ihrer Grand-Slam-Premiere im Januar in Melbourne war für die amtierende deutsche U-18-Meisterin in der zweiten Qualifikationsrunde Schluss. Wie weit es für sie diesmal gehen soll und wie sie mit dem bisherigen Verlauf der Bundesliga-Saison zufrieden ist, sagt Pohle im Interview.