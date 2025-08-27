Anders als in Wimbledon legt Alexander Zverev bei den US Open erfolgreich los. Ein richtiger Test ist die Erstrundenaufgabe noch nicht.

dpa 27.08.2025 - 06:49 Uhr

New York - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev ist bei den US Open in New York souverän in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg bezwang den Chilenen Alejandro Tabilo 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 und meldete sich acht Wochen nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon damit erfolgreich auf der Grand-Slam-Bühne zurück. Seine Partie endete erst um 0.48 Uhr in der New Yorker Nacht.