Die Enttäuschung über die verpasste Grand-Slam-Krönung in Melbourne ist bei Alexander Zverev noch nicht verflogen. Siege wie im ersten Match auf Sand in Buenos Aires helfen da sicher weiter.

Buenos Aires - Tennisstar Alexander Zverev hat sein erstes Match nach der Niederlage im Australian-Open-Finale gewonnen. Der Weltranglistenzweite setzte sich im Achtelfinale des Sandplatzturniers in Buenos Aires gegen den Serben Dusan Lajovic mit 6:4, 6:4 durch. Im Viertelfinale trifft der an Nummer eins gesetzte Hamburger auf den Sieger des argentinischen Duells zwischen Juan Manuel Cerundolo und Francisco Cerundolo. In der ersten Runde hatte Zverev ein Freilos gehabt.

Zverev: "Vielleicht nicht mein bestes Match"

"Es ist eine großartige Stimmung, ich habe hier Spaß. Ich bin glücklich mit meinem Sieg, vielleicht nicht mein bestes Match, aber es ist gut, den ersten Sieg auf dem Sandplatz zu haben. Ich hoffe, dass ich noch einige Zeit hier bleibe und so viele Matches spielen kann wie möglich", sagte er nach der Partie beim Interview auf dem Platz. Für den Sieger des Turniers in der argentinischen Metropole gibt es 250 Punkte in der Weltrangliste.

Das Turnier auf Sand soll Zverev helfen, bei den French Open in vier Monaten endlich den ersehnten ersten Grand-Slam-Turniersieg zu feiern. "Ich will auch schon auf Roland Garros vorausblicken, ich will so oft ich kann auf Sand spielen", hatte der Olympiasieger von 2021 vor dem Turnierstart gesagt. Auch beim darauffolgenden Sandplatzturnier in Rio de Janeiro ist er gemeldet.