Alexander Zverev erlebt kein einfaches Tennis-Jahr. Doch in Wien zeigt sich die deutsche Nummer eins in guter Form - und fordert im Finale Jannik Sinner.
25.10.2025 - 18:50 Uhr
Wien - Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Wien das Endspiel erreicht. Der zuletzt kriselnde Olympiasieger von 2021 gewann im Halbfinale der mit rund 2,7 Millionen Euro dotierten ATP-500-Veranstaltung gegen den Italiener Lorenzo Musetti nach einer starken Leistung mit 6:4, 7:5 und steht damit zum 40. Mal in einem ATP-Finale. Seit Einführung des Profitennis 1968 spielte nur ein Deutscher mehr Endspiele - Tennis-Legende Boris Becker (77).