Alexander Zverev kassiert zum Start in die Sandplatz-Saison eine erste Enttäuschung. In Buenos Aires ist für das deutsche Tennis-Ass schon früh Schluss.

Buenos Aires - Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier von Buenos Aires schon im Viertelfinale ausgeschieden. Der deutsche Tennisstar unterlag dem argentinischen Lokalmatadoren Francisco Cerundolo mit 6:3, 3:6, 2:6. Der topgesetzte Hamburger erlebte damit einen enttäuschenden Start in die Sandplatzsaison und verpasste zudem ein Erfolgserlebnis nach der deutlichen Finalniederlage bei den jüngsten Australian Open.

Nach seinem Auftakterfolg in Buenos Aires gegen den Serben Dusan Lajovic hatte der Weltranglistenzweite noch von der Stimmung bei dem Turnier geschwärmt und die Hoffnung geäußert, weit zu kommen. Die Partie gegen Cerundolo konnte wegen Wind und Regen erst mit Verspätung beginnen, mit dem nassen Platz und den weiter schwierigen Bedingungen kam Zverevs Rivale am Ende besser zurecht.

In seiner langen Vorbereitungsphase auf das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres, die French Open Ende Mai in Paris, steht für Zverev in der nächsten Woche das ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro erneut auf Sand an.