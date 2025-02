Zverev in Acapulco mit Mühe ins Achtelfinale

Alexander Zverev steht im Achtelfinale von Acapulco. Der Italiener Matteo Arnaldi erweist sich jedoch als unangenehmer Gegner.

dpa 26.02.2025 - 06:36 Uhr

Acapulco - Tennisprofi Alexander Zverev hat mit Mühe sein Auftaktmatch beim Hartplatzturnier in Acapulco gewonnen. Der top gesetzte 27-Jährige, der die Veranstaltung in dem mexikanischen Badeort im Jahr 2021 gewonnen hatte, setzte sich gegen den Italiener Matteo Arnaldi in drei Sätzen mit 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 durch. Im Achtelfinale trifft Zverev auf den US-amerikanischen Qualifikanten Learner Tien.