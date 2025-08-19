Das Aus kommt schnell: Alexander Zverev und Belinda Bencic wollten die Chancen auf den Grand-Slam-Titel im Mixed-Doppel nutzen. Doch ein schwacher Auftritt zum Auftakt macht jede Hoffnung zunichte.
19.08.2025 - 23:12 Uhr
New York - Tennisstar Alexander Zverev hat einen schwachen Start in die US Open hingelegt und ist im Mixed-Wettbewerb früh gescheitert. Der 28-Jährige schied mit Doppel-Partnerin Belinda Bencic aus der Schweiz gleich in der ersten Runde durch ein 0:4, 3:5 gegen die nachgerückten Amerikaner Danielle Collins und Christian Harrison aus.