Alexander Zverev verlässt Wimbledon mit einem schmerzenden Knie. Eine riesige Grand-Slam-Chance ist dahin. Ein anderes Sport-Highlight des Sommers nimmt er fest in den Blick. Doch es gibt Sorgen.

Von Kristina Puck, dpa 09.07.2024 - 13:58 Uhr

London - In all seinem Wimbledon-Frust und bei allen Schmerzen am dicken linken Knie steckt sich Alexander Zverev gleich das nächste Ziel. Obwohl er erst einmal ein "Knochenödem und eine Zerrung in der Kapsel" auskurieren müsse, soll in Paris am 4. August die Goldmedaille um seinem Hals baumeln. Nach dem nächsten Kapitel eines Grand-Slam-Dramas in seiner Tennis-Karriere kann der niedergeschlagene Tokio-Olympiasieger beim Gedanken an Olympia wieder ein wenig lachen.