Alexander Zverev zieht in Paris ins Viertelfinale ein. Damit kann er weiter auf die Titelverteidigung hoffen. Nun aber wartet eine für ihn komplizierte Aufgabe.
30.10.2025 - 22:45 Uhr
Paris - Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Paris souverän das Viertelfinale erreicht. Mit 6:2, 6:4 gewann der Titelverteidiger seinen zweiten diesjährigen Auftritt bei dem Turnier gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. "Ich bin sehr glücklich über das Niveau", sagte Zverev.