Das Wetter bringt den Turnierplan bei den Miami Open durcheinander. Für Olympiasieger Alexander Zverev bedeutet das einige Stunden mehr Zeit für die Vorbereitung auf sein nächstes Spiel.

dpa 26.03.2025 - 09:10 Uhr

Miami - Alexander Zverev spielt beim Masters-1000-Turnier in Miami erst heute Abend um den Einzug ins Viertelfinale und hat damit unerwartet eine längere Verschnaufpause bekommen. Wegen Regens passten die Organisatoren den Spielplan am Dienstag an, Zverevs Match gegen den Franzosen Arthur Fils findet nun heute nicht vor 20.00 Uhr deutscher Zeit statt. Sollte Zverev sich durchsetzen, trifft er im Viertelfinale auf den Tschechen Jakub Mensik.