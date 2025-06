Tennis: zweite Liga: Vaihinger Damen verpassen den Meistertitel knapp

Die mögliche tolle Zugabe hatte sich dann schon am Freitag erledigt gehabt. Nach einer 3:6-Niederlage im Gipfelduell beim Heidelberger TC war klar: Die Tennisdamen des TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr können in der zweiten Liga Süd nicht mehr Meister werden – und müssen sich also auch nicht mit der Frage eines Erstliga-Wiederaufstiegs beschäftigen. Gleichwohl fällt die Saisonbilanz an der Heßbrühlstraße sehr positiv aus. „Unser Ziel war der Klassenverbleib, den hatten wir vorzeitig und ohne Probleme erreicht. Dass es nun sogar Platz zwei geworden ist, ist umso schöner“, sagt Michael Seibold, seit eineinhalb Jahrzehnten Cheftrainer des Vereins.