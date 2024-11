Die Zahl der Mitglieder beim TC Murr hat sich innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. Bei der Nachwuchsförderung setzt der Verein auf die Expertise von Cheftrainer Peter Mayer-Tischer. Und jetzt stehen auch noch Ganzjahresplätze und die Tennishalle zur Verfügung.

Elke Rutschmann 12.11.2024 - 17:00 Uhr

Spaß entsteht, wenn Flow, Verbindung und Verspieltheit zusammenkommen. Der Tennissport scheint wie geschaffen, all diese Attribute zu vereinigen. Also was ist Tennis, wenn nicht Spaß? Das spürt man auch an diesem Abend in den Hallen der einstigen Firstline Tennisakademie (FLTA) im Lindenweg in Murr, in die wieder Leben eingekehrt ist. Auf dem einen Platz findet gerade Jugendtraining statt, auf dem anderen gehen zwei Erwachsene ihrer Leidenschaft zwischen den weißen Linien nach.