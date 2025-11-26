Tennisprofi aus Stuttgart: Das turbulente Jahrdes Hendrik Jebens

Die Saison endete versöhnlich. Beim letzten Turnier des Jahres in Lyon erreichte Hendrik Jebens an der Seite seines indischen Partners Sriram Balaji das Finale. Für den Tennisprofi aus Stuttgart ein Erfolg, ein enorm wichtiger. „Dadurch konnte ich in der Weltrangliste noch einmal vier Plätze gutmachen. Was wichtig war, um im Januar bei den Australian Open direkt reinzukommen“, erklärt Jebens.

Denn darum geht es für Weltranglisten-74.: Bei den großen Turnieren dabei zu sein – und sich mit den Besten der Szene regelmäßig zu messen. Was für einen wie Jebens keine Selbstverständlichkeit ist.

Denn lange Zeit betrieb der ehemalige College-Spieler seinen Sport nur als Hobby. Bis in ihm der Plan reifte, seine Leidenschaft doch zum Beruf zu machen. In einem Alter, in dem andere längst zu den alten Hasen auf der Tour gehörten, war Jebens der Neuling. Und im Jahr 2024 der Senkrechtstarter. Mit 28 erreichte er mit Platz 45 in der Doppel-Konkurrenz seine persönliche Bestmarke in der Weltrangliste und das Viertelfinale von Wimbledon. „Mein Karriere-Highlight“, wie er sagt.

All das an der Seite von Oliver Frantzen. Bis dieser zu Beginn des Jahres plötzlich „etwas Neues ausprobieren wollte“. Sprich: sich von Jebens trennte, was den Stuttgarter ziemlich vor den Kopf stieß. Auch ein Dreivierteljahr später will der Doppel-Spezialist die Trennung lieber unkommentiert lassen.

Für ihn, dem Konstanz und Eingespieltheit auf dem Court viel bedeuten, folgte ein turbulentes und wechselhaftes Jahr. Mit mehreren Partnerwechseln und weniger guten Ergebnissen. In der Weltrangliste ging es runter statt rauf – bis auf Platz 74 am Ende. „Ich bin froh, dass die Saison noch einigermaßen gut zu Ende gegangen ist“, sagt Jebens. „Aber klar waren die Ziele höher. Es war ein kompliziertes Jahr.“

Der Stuttgarter Hendrik Jebens bei seinem Heimturnier Foto: Baumann

Nun ist es im Tennis wie im normalen Leben. Sich anderen Partnern zuzuwenden lässt den anderen häufig enttäuscht zurück. Im Tennis hat das Partner-wechsel-dich-Spiel zugenommen, wie der 1,96 Meter große Modellathlet beobachtet. Der Grund: Wie in jedem Sport wird auch im Tennis immer mehr analysiert, digital ausgewertet und werden Statistiken herangezogen. Was dann häufig zu dem Ergebnis führt: Ihr als Pärchen funktioniert nicht mehr so gut. Also sucht man sich einen Partner, der rein sportlich besser passt.

„Sonst wird die Luft schnell dünn“

Was Jebens, dem die zwischenmenschliche Komponente stets wichtig war, andererseits auch verstehen kann: „Man muss sich heutzutage auch mithilfe moderner Technik stets weiterentwickeln. Sowohl taktisch als auch physisch. Sonst wird die Luft schnell dünn.“

Gerade auf ATP-Ebene, wo sich auch im Doppel letztlich jeder selbst der Nächste ist. An der Seite von Sriram Balaji will der 30-Jährige im neuen Jahr neu angreifen – beginnend bei den Australian Open in Melbourne im Januar. Die Ziele hat er sich hoch gesteckt. „Ich bin voll motiviert, es mir noch einmal zu beweisen“, peilt der Spätstarter für 2026 konkret die Top 30 an. Wobei Spätstarter im Fall des 30-Jährigen auf keinen Fall mit baldigem Vorruhestand verwechselt werden sollte. Der Inder Rohan Bopanna gewann mit 43 die Australian Open.

Ob es den in Stuttgart-Feuerbach wohnenden und überwiegend in Ostfildern-Kemnat trainierenden Jebens, der neben den Boss Open auf dem Weissenhof Wimbledon zu seinem Lieblingsturnier zählt, so lange auf der Tour hält, sei einmal dahingestellt. An einem zweiten Standbein arbeitet er aber schon jetzt. Im Internet gibt er kostenlos Tipps zum richtigen Ballwurf oder Serve and Volley, was er später einmal zu einer professionellen Beratung ausbauen möchte. Wahrscheinlich wird auch die Zukunft „irgendwas mit Tennis bringen“. Doch in Stein gemeißelt sei das nicht, so Jebens.

Fürs Erste will er seine Leidenschaft weiter voll auf dem Platz ausleben. „Es ist ein Privileg, auf so großen Turnieren zu spielen und so viel von der Welt zu sehen. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Eine Leidenschaft, die bis an die Wurzeln zurückreicht. In Frankreich spielt Jebens auch noch Mannschaftstennis. Von einem Spiel nahe Calais kehrte er kürzlich um drei Uhr nachts nach Hause zurück. Erschöpft, aber glücklich.