Die Fragezeichen schwebten bis zum späten Samstagnachmittag über dem Killesberg – jetzt sind sie verschwunden und einem Ausrufezeichen gewichen: Alexander Zverev kommt! Der deutsche Tennisstar und Weltranglistendritte wird beim ATP-Turnier auf dem Weissenhof aufschlagen und an diesem Donnerstag im Achtelfinale einsteigen. Das bestätigten die Organisatoren unserer Redaktion.

Gegner des Olympiasiegers von Tokio wird entweder der mit einer Wildcard ausgestattete Italiener Fabio Fognini oder der Franzose Corentin Moutet sein. Fognini hat das Turnier in Stuttgart 2013 schon einmal gewonnen – damals allerdings noch auf Sand. Am Pfingstmontag wird Zverev wiederum in Stuttgart erwartet. Wann genau dann sein erstes Training auf dem Rasen auf dem Weissenhof steigen wird, ist noch offen.

Deutschlands Tennisstar war am vergangenen Mittwoch bei den French Open im Viertelfinale gegen Novak Djokovic ausgeschieden, was die Chancen auf eine Teilnahme in Stuttgart erhöhte. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr stand Zverev beim Grand Slam von Paris noch am Sonntag im Endspiel. Er sagte dann zwei Tage später, am Dienstag, als das Turnier in Stuttgart längst lief, seine Teilnahme auf dem Weissenhof ab, weil er sich nicht in der Lage sah, auf dem Killesberg aufzuschlagen. Trotz vertraglicher Vereinbarung in Stuttgart. Jetzt ist alles anders. Zverev kommt zu den Boss Open. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2019.

Auch Taylor Fritz ist am Start

An diesem Samstag und Sonntag beginnt das Turnier mit der Qualifikation – bei der die Stars des Turniers selbstredend noch nicht aufschlagen. Sie gehen frühestens am Pfingstmontag auf den auf acht Millimeter Grashöhe getrimmten Rasencourts an den Start. US-Profi Taylor Fritz (Vierter) ist neben Zverev ein weiterer Profi aus den Top Ten der Weltrangliste, der in Stuttgart an den Start geht.

Tickets für das Turnier gibt es unter Telefon 01806/61 62 63 oder im Netz unter www.ticket-onlineshop.com/ols/boss-open.