Roger Federer ist bereits seit zwei Jahren in Tennis-Rente. Nun folgt ihm Rafael Nadal. Zu dessen Laufbahn-Ende findet der Schweizer rührende Worte.

Berlin - Der Schweizer Roger Federer hat emotional auf den angekündigten Rücktritt seines langjährigen Tennis-Kontrahenten Rafael Nadal reagiert. "Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde. Vielen Dank für die unvergesslichen Erinnerungen und all deine unglaublichen Erfolge in dem Spiel, das wir lieben. Es war eine absolute Ehre", schrieb der 43 Jahre alte 20-malige Grand-Slam-Sieger zum Rücktrittsvideo des Spaniers auf Instagram.

Darin hatte der 38-jährige Nadal bekanntgegeben, dass er nach der Finalrunde des Davis Cups vom 19. bis 24. November im spanischen Malaga seine Tennis-Laufbahn beenden wird. Nadal gewann unter anderem 22 Mal den Titel bei einem der vier Grand-Slam-Turnier Australian Open, Wimbledon, French Open und US Open. Damit ist er die Nummer zwei hinter dem Serben Novak Djokovic und vor Federer. Überdies stand er insgesamt 209 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. "Was für eine Karriere, Rafa", schrieb Federer.

Lesen Sie auch

Federer und Nadal hatten sich in 40 Duellen gegenübergestanden, von denen der Spanier 24 gewann. Der Schweizer hatte seine Karriere nach einem Einsatz im Doppel mit Nadal beim Laver Cup 2022 beendet.