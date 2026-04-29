Der deutsche Tennisstar spielt erst ganz spät sein Achtelfinale in Madrid - und muss dann auch noch über die volle Distanz. Nach einem kleinen Wutausbruch holt er sich den Sieg.
29.04.2026 - 01:33 Uhr
Madrid - Tennisstar Alexander Zverev hat in einer Nachschicht das Viertelfinale beim Masters-1000-Turnier in Madrid erreicht. Der 29-Jährige setzte sich im Achtelfinale gegen den Tschechien Jakub Mensik (20) mit 6:4, 6:7 (4:7), 6:3 durch. Der Sieg des Weltranglistendritten stand aufgrund der späten Ansetzung und Spieldauer von 2:18 Stunden erst um 1:22 Uhr fest. "Ich bin definitiv glücklich mit dem Match und dem Sieg", sagte Zverev.