Im sechsten Anlauf schafft Alexander Zverev endlich einen Sieg in der Runde der besten Vier. Sein Finalgegner in Madrid ist aber der aktuell beste Spieler der Welt.

Madrid - Tennisstar Alexander Zverev hat seinen Halbfinal-Fluch gebrochen und spielt im Masters-1000-Turnier in Madrid gegen Dominator Jannik Sinner um seinen ersten Saison-Titel. Der 29-Jährige gewann gegen den belgischen Außenseiter Alexander Blockx nach einer starken Vorstellung mit 6:2, 7:5. Nach 1:36 Stunden verwandelte der Weltranglistendritte seinen ersten Matchball.

In seinem sechsten Halbfinale in diesem Jahr gelang Zverev der erste Sieg. Im Finale am Sonntag wartet in dem Weltranglistenersten Sinner aber die denkbar schwerste Aufgabe. 2018 und 2021 hatte Zverev den Titel in der spanischen Hauptstadt gewonnen.

"Ich bin glücklich im Finale zu stehen und ich freue mich, wieder gegen Jannik spielen zu können. Er ist der beste Spieler der Welt. Aber ich werde ihm einen harten Kampf liefern", sagte Zverev nach dem Match.

Zverev auf den Spuren von Nadal und Federer

Der Hamburger Zverev ist nach den längst zurückgetretenen Tennis-Idolen Rafael Nadal (insgesamt 8) und Roger Federer (4) nun der dritte männliche Profi, der in Madrid mindestens vier Finalteilnahmen vorweisen kann.

Im Duell mit dem Überraschungs-Halbfinalisten Blockx ließ Zverev von Anfang an keine Zweifel am Weiterkommen aufkommen. Sein 21 Jahre alter Gegner war in dessen bislang größtem Match sichtlich nervös, Zverev hielt das Tempo hoch und spielte seine größere Erfahrung aus.

Sinner schreibt Geschichte

Sinner zog durch ein ungefährdetes 6:2, 6:4 gegen den Franzosen Arthur Fils ins Finale ein und setzte einen neuen Meilenstein in seiner Karriere. Der 24-Jährige hat nun als vierter und jüngster männlicher Profi bei allen neun Masters-1000-Turnieren auf der Tennis-Tour das Finale erreicht. Die anderen drei sind die Idole Nadal, Federer und Novak Djokovic. Die Masters-Kategorie ist die zweithöchste im Tennis nach den vier Grand-Slam-Turnieren.

Der Sieg gegen Fils war Sinners insgesamt 350. Sieg auf der Tour, seit 22 Matches ist der Südtiroler ungeschlagen. Sinner hat in diesem Jahr bereits die Masters-Turniere in Indian Wells, Miami und Monte-Carlo gewonnen.