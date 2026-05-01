Im sechsten Anlauf schafft Alexander Zverev endlich einen Sieg in der Runde der besten Vier. Sein Finalgegner in Madrid ist aber der aktuell beste Spieler der Welt.
01.05.2026 - 22:01 Uhr
Madrid - Tennisstar Alexander Zverev hat seinen Halbfinal-Fluch gebrochen und spielt im Masters-1000-Turnier in Madrid gegen Dominator Jannik Sinner um seinen ersten Saison-Titel. Der 29-Jährige gewann gegen den belgischen Außenseiter Alexander Blockx nach einer starken Vorstellung mit 6:2, 7:5. Nach 1:36 Stunden verwandelte der Weltranglistendritte seinen ersten Matchball.