Alexander Zverev startet in seiner Wahlheimat Monte-Carlo mit einem guten Gefühl in die Sandplatzsaison. Warum Boris Becker ins Schwärmen gerät – und an einen großen Coup glaubt.
07.04.2026 - 07:58 Uhr
Monte-Carlo - Auf dem Motorroller düste Alexander Zverev zum Mini-Tennis-Showmatch gegen Angstgegner Jannik Sinner am Hafen von Monte-Carlo. Zverev lebt genau wie der Italiener in Monaco, er genießt hier die kurzen Wege, das malerische Ambiente und das schöne Wetter. Doch das Heimturnier ist für den deutschen Tennisstar noch aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes: Es markiert den Auftakt in die Sandplatz-Saison, an deren Ende sich Zverev den Traum vom ersten Grand-Slam-Sieg erfüllt haben will.