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  6. Emily Seibold setzt nun alles auf die Karte Tennis

Tennisturnier in Vaihingen Emily Seibold setzt nun alles auf die Karte Tennis

Tennisturnier in Vaihingen: Emily Seibold setzt nun alles auf die Karte Tennis
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Emily Seibold freut sich auf den 40. Stuttgarter Stadtpokal ihres Heimatclubs TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr. Foto: Archiv Günter Bergmann

Die 26-Jährige hat für die berufliche Karriere nach der Profi-Karriere gesorgt und kann sich erstmals voll auf den Sport konzentrieren. Sie freut sich auf den Stuttgarter Stadtpokal.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Unlängst stand die tschechische Tennisspielerin Nikola Bartunkova im Viertelfinale des WTA-Turniers in Berlin und hatte die Nummer eins der Welt, Aryna Sabalenka, am Rande einer Niederlage. Die 20-Jährige führte 6:2 und 4:0, ehe sich die Weißrussin zurück ins Spiel kämpfte und den zweiten Satz noch mit 7:6 gewann und sich letztlich den Halbfinal-Einzug durch ein 6:4 im dritten Satz sicherte. Vor rund einem Jahr siegte Bartunkova noch im Finale des Stuttgarter Stadtpokals. Gegnerin damals: Emily Seibold, die Spielerin des Gastgebers TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr. Von Montag, 29. Juni bis zum Sonntag, 5. Juli, findet auf der Anlage an der Heßbrühlstraße die 40. Auflage des Stadtpokals statt – und Emily Seibold will erneut versuchen, dabei eine gewichtige Rolle zu spielen.

 

Bartunkova wurde damals auf Weltranglistenplatz 451 gelistet, mittlerweile hat sie einen Satz von mehr als 400 Rängen gemacht, wird auf Platz 46 geführt. Emily Seibold bot der Tschechin im Endspiel mächtig Paroli, unterlag in einem spannenden Spiel knapp mit 6:7, 4:6. „Sie hat so um die fünf Punkte mehr gemacht, die den Ausschlag gaben“, sagt Seibold – aktuell die Nummer 485 der Welt. Immerhin, die Partie hat gezeigt, dass die 26-Jährige mit einer, nun in die Top-100 vorgestoßenen Spielerin, mithalten kann, für sie ein deutlich besseres Ranking in der Weltrangliste durchaus realistisch ist. Wobei Seibold zu bedenken gibt: „Nikola Bartunkova kam aus einer sechsmonatigen Dopingsperre, fiel unter die 1000 in der Weltrangliste zurück und hat sich wieder vorgearbeitet.“ Klar sei aber: „Das Duell mit ihr hat mich beflügelt, mir Mut gemacht, dass es doch weiter nach vorne gehen kann, ich muss nur geduldig sein“, weiß Seibold. Vorrangig sei wichtig, konstante Leistungen über eine ganze Saison zu zeigen. „Da bin ich noch zu schwankend, muss mich stabilisieren.“

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Bei der 40. Ausgabe ihres Tennisturniers haben die Organisatoren des TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr in mehrfacher Hinsicht neue Maßstäbe gesetzt.

Bislang war das für die gebürtige Ludwigsburgerin nicht einfach. Seit 2019 ist sie zwar Profi, aber um ein Standbein nach dem Sport zu haben, machte sie die Trainerlizenz und absolvierte ein Fernstudium an der Universität Ansbach im Fach „Internationales Management“, welches sie im Oktober 2025 mit dem Bachelor abgeschlossen hat. Seit Anfang 2026 kann sie nun erstmals voll und ganz auf die Karte Tennis setzen. „Ich muss meine Turniere nicht mehr nach den Klausuren planen und hab’ auch mehr Zeit zur Regeneration.“

Wichtig sind die ersten Schläge

Dass Potenzial für mehr da ist, das weiß auch ihr Vater Michael Seibold, Tennistrainer und Turnierdirektor des Stuttgarter Stadtpokals, und sagt: „Bleibt sie mit Begeisterung und Vollgas dabei, dann kann sie es schaffen. Schließlich hatte sie einige knappe Matches – auch gegen Paris-Teilnehmerinnen beziehungsweise gegen Spielerinnen aus den Top 200. Manche Partie hat sie auch gewonnen.“ Was sie auf dem Platz von deutlich höher eingestuften Spielerinnen außer der Konstanz noch unterscheidet, hat sie erkannt und arbeitet daran. Wichtig seien die ersten Schläge, beispielsweise ein gut kontrollierter Return, um in der Rally zu bleiben. Im Ballwechsel selbst sieht sie indes keine Unterschiede. „Da kann ich auf jeden Fall mithalten.“

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Derweil hat sie ein gutes Gefühl ihr angestrebtes Ziel, die Qualifikation für ein Grand-Slam-Turnier (dafür ist ein Weltranglistenplatz von 220, 230 notwendig), mittelfristig zu erreichen. Die Ergebnisse in jüngster Zeit sind vielversprechend. Für ihren Heimatverein Blau-Weiß Vaihingen/Rohr (wurde Vizemeister) hatte sie in der Zweiten Bundesliga an der Spitzenposition oder auf Position zwei in den Einzeln eine positive Bilanz von 3:2 zu verzeichnen. Unter anderem erreichte sie vor Wochenfrist beim W-35-Turnier (die Siegerin erhält 35 Weltranglisten-Punkte) im schweizerischen Klosters das Halbfinale und fühlt sich insgesamt auf „einem guten Weg“.

Viel Preisgeld gab es dafür nicht, im Schnitt erhält man für den Einzug ins Semifinale bei einem Turnier dieser Kategorie so um die 1300 Euro. Reich ist Emily Seibold durch ihren Sport somit noch nicht geworden. Von den Mannschaftsspielen, Preisgeldern bei Turnieren – auch sogenannten Preisgeldturnieren, bei denen es keine Punkte gibt –, kann sie ihren Unterhalt bestreiten, Dinge wie Miete, Versicherungen und Reisekosten deckeln. Was aber das Training an der Akademie des Bayerischen Verbands bei dem Ex-Profi Stefan Eriksson und Lars Übel – sie wohnt in Oberhaching bei München – anbelangt, „da brauche ich die Unterstützung von meinem Papa“. Dieser begleitet sie teilweise auch zu Turnieren – ansonsten ist sie auf sich alleine gestellt. „Super, dass er mich unterstützt. Das hilft mir ungemein, denn ich bekomme direktes Feedback.“

Emily Seibold freut sich auf das Heimturnier

Beim 40. Stuttgarter Stadtpokal, der eine Aufwertung von einem W-35er- zu einem W-50er-Turnier erfahren hat, kann Emily Seibold der Unterstützung ihres Vaters und Turnierdirektors gewiss sein. Wie weit es für die Lokalmatadorin dieses Mal auf der heimischen Anlage gehen kann, weiß sie nicht. Aufgrund einer Wildcard steht sie bereits im Hauptfeld und „da kommt es dann auf die Auslosung drauf an. Auf jeden Fall ist das Heimturnier immer etwas Besonderes für mich.“

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