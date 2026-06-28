Tennisturnier in Vaihingen: Emily Seibold setzt nun alles auf die Karte Tennis

Unlängst stand die tschechische Tennisspielerin Nikola Bartunkova im Viertelfinale des WTA-Turniers in Berlin und hatte die Nummer eins der Welt, Aryna Sabalenka, am Rande einer Niederlage. Die 20-Jährige führte 6:2 und 4:0, ehe sich die Weißrussin zurück ins Spiel kämpfte und den zweiten Satz noch mit 7:6 gewann und sich letztlich den Halbfinal-Einzug durch ein 6:4 im dritten Satz sicherte. Vor rund einem Jahr siegte Bartunkova noch im Finale des Stuttgarter Stadtpokals. Gegnerin damals: Emily Seibold, die Spielerin des Gastgebers TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr. Von Montag, 29. Juni bis zum Sonntag, 5. Juli, findet auf der Anlage an der Heßbrühlstraße die 40. Auflage des Stadtpokals statt – und Emily Seibold will erneut versuchen, dabei eine gewichtige Rolle zu spielen.