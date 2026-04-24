Tenor des Info-Abends Vaihinger Ärztehaus als Muss – wann einigen sich RKH und Stadt?
Die Ärzte im Vaisana-Haus halten – das will die Stadt Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) und erntet beim Info-Abend in der Stadthalle Zustimmung.
Die Ärzte im Vaisana-Haus halten – das will die Stadt Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) und erntet beim Info-Abend in der Stadthalle Zustimmung.
Am Erhalt des Vaisana-Ärztehauses liegt den Bürgern in Vaihingen viel – der Wunsch ist nicht nur politischer Konsens in der Enzstadt, auch die Basis scheint einer Meinung. Das ist der Tenor des Informationsabends in der Stadthalle am Donnerstagabend.