Da sich beim Staubsaugen nicht der komplette Schmutz aus dem Teppich lösen lässt, sollte er hin und wieder zusätzlich ausgeklopft werden. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, worauf Sie dabei achten müssen.
22.01.2026 - 17:20 Uhr
Mit dem Frühling kommt auch die Zeit für den Frühjahrsputz. Die hohen Temperaturen bieten eine gute Gelegenheit, die Teppiche wieder einmal gründlich auszuklopfen. Schmutz, der sich mit der Zeit im Grundgewebe ablegt, lässt sich mit dem Staubsauger nur schlecht lösen und es muss geklopft werden. Damit das Ausklopfen gründlich vonstattengeht und der Teppich dabei nicht beschädigt wird, sollten Sie auf ein paar Dinge achten.