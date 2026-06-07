Die Spiele um Auf- und Abstieg gehen bereits am Mittwoch los. Den Anfang macht am Mittwoch der Landesliga-Zweite TSV Köngen.

Sigor Paesler 07.06.2026 - 16:00 Uhr

Die Runde ist gespielt, nun geht es für einige Amateurfußballer der Region in die Verlängerung der Relegation. Und so bleibt es superspannend. Hier die Termine der 1. Runde, die weiteren Partien ergeben sich daraus. Den Anfang macht am Mittwoch der Landesliga-Zweite TSV Köngen, der eine weite Reise in die Nähe von Wangen antritt. Gegner RV Rot-Weiß Weiler hat es auf den Sportplatz von Ratzenried deutlich näher.