Die Spiele um Auf- und Abstieg gehen bereits am Mittwoch los. Den Anfang macht am Mittwoch der Landesliga-Zweite TSV Köngen.

Reporter: Sigor Paesler

Die Runde ist gespielt, nun geht es für einige Amateurfußballer der Region in die Verlängerung der Relegation. Und so bleibt es superspannend. Hier die Termine der 1. Runde, die weiteren Partien ergeben sich daraus. Den Anfang macht am Mittwoch der Landesliga-Zweite TSV Köngen, der eine weite Reise in die Nähe von Wangen antritt. Gegner RV Rot-Weiß Weiler hat es auf den Sportplatz von Ratzenried deutlich näher.

 

Relegationsspiele

Aufstieg/Verbleib Verbandsliga
 

1. Runde: Mi., 10. Juni, 18 Uhr, in Ratzenried

RV Rot-Weiß Weiler – TSV Köngen

Aufstieg/Verbleib Landesliga
 

1. Runde: Sa., 13. Juni, 15.30 Uhr, in Lorch

SG Bettringen – SV Ebersbach

Verbleib Kreisliga B
 

So., 14. Juni, 13 Uhr, in Altbach

SC Altbach II – TSV Wernau II

Aufstieg/Verbleib Kreisliga A
 

1. Runde: Mo., 15. Juni, 18.30 Uhr in Harthausen

SG Eintracht Sirnau – TSV Wolfschlugen

Aufstieg/Verbleib Bezirksliga
 

1. Runde, Di., 16. Juni, 18.30 Uhr in Ebersbach

TSV Berkheim – AC Catania Kirchheim

Aufstieg/Verbleib Bezirksliga
 

1. Runde, Mi., 17. Juni, 18.30 Uhr in JesingenTV Unterboihingen – Bad Überkingen/Haus.