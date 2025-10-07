Jimbelung war von seiner Mutter Auburn schon völlig abgenabelt. Indes hatte sich in der Terra Australis weiterer Koala-Nachwuchs eingestellt: das Koala-Weibchen Auburn ist wieder Mutter geworden. Die Koala-Familie in der Terra Australis zählt nach wie vor zu den Publikumslieblingen. Im Sommer 2023 war die Australienwelt im umgebauten ehemaligen Menschenaffenhaus der Wilhelma eröffnet worden. Vier Koalas, zwei Männchen und zwei Weibchen waren aus Queensland in den Stuttgarter Zoo gebracht worden. Beide Weibchen, Auburn und Scarborough, waren von Aero schwanger geworden.