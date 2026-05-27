 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Vierter Koala in der Wilhelma verstorben

Terra Australis in Stuttgart Vierter Koala in der Wilhelma verstorben

Terra Australis in Stuttgart: Vierter Koala in der Wilhelma verstorben
1
Der Koala-Nachwuchs ist in der Wilhelma verstoben – das vierte Beuteltier in der Terra Australis. Foto: Birger Meierjohann

Traurige Nachricht: Das kleine Koala-Baby, das am 19. Juni 2025 geboren wurde, ist in der Wilhelma gestorben.

Lokales: Iris Frey (if)

Schon wieder gibt es in der Australienwelt der Wilhelma einen Todesfall. Wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann erklärt, ist der derzeit einzige kleine Nachwuchs nicht mehr am Leben. „Unser Koala Jingeri ist bereits Ende vergangener Woche verstorben.“ Die genaue Todesursache werde derzeit noch untersucht. Bislang seien Entzündungen an Leber und Nieren festgestellt worden. Weitere Befunde stünden noch aus. Ein Zusammenhang mit den vorangegangenen Todesfällen bei den Koalas sei derzeit nicht ersichtlich. Jingeri wurde im Juni 2025 geboren und war die Tochter von Koalaweibchen Auburn.

 

Das Beuteltier war mit dem Namen „Jingeri“ versehen worden, was so viel wie „Hallo“ beim Stamm der Yugambeh, der Ureinwohner in Australien bedeutet. Wie beim anderen Nachwuchs auch hatten sie den Namen des Tiers ausgesucht.

Terra Australis vor drei Jahren mit vier Koalas eröffnet worden

Vor drei Jahren im Sommer ist die Terra Australis in der Wilhelma eröffnet worden. Seitdem ist viel in der Australienwelt passiert: Die beiden Weibchen Auburn und Scarborough haben jeweils Jungtiere zur Welt gebracht, die als Joeys als Weibchen und Männchen geboren wurden. Das Männchen erhielt den Namen Borobi, was in der Sprache der Yugambeh im Südosten von Queensland Koala bedeutet. Das Weibchen Jimbelung, was so viel wie Freund/Freundin bedeutet, ist die Tochter von Auburn. Sie ist am 13. August 2025 im Alter von 14 Monaten an einer Atemwegserkrankung gestorben. Borobi, der Sohn von Scarborough, ist Ende Dezember 2025 gestorben, was aber die Wilhelma erst im Januar bekanntgab. Borobi starb an einer Lungenentzündung.

2025 und in diesem Jahr starben drei Koalas

Im vergangenen Jahr und zu Beginn 2026 starben schon drei Koalas. Ende Januar starb Koala-Weibchen Scarborough an Blutarmut und Bordetelle-Bakterien. Die Bordetellen sind für die Lungenentzündung respektive Atemwegserkrankung der beiden Jungtiere verantwortlich gewesen. Dies hatte zum Tod der beiden Tiere 2025 geführt.

Die Wilhelma zog daraus die Konsequenz, alle Tiere impfen zu lassen. Künftig soll es regelmäßig alle sechs Monate Impfungen gegen Bordetellen geben.

Beuteltiere als Publikumslieblinge in der Terra Australis

Derzeit leben nun in der Terra Australis nur noch das Weibchen Auburn und die beiden Männchen Navy und Aero. Die Koalas gehören mit zu den Publikumslieblingen in der Wilhelma. Nach der Schließung des Nachttierbereichs im Stuttgarter Zoo wegen der Verletzung zweier Kinder hat dieser wieder geöffnet. Die „Terra Australis“ ist auch im Nachtbereich wieder zugänglich. In Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden sind laut Wilhelma dort Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen ergriffen worden. So sei das Areal besser ausgeleuchtet. Auch seien mehr Mitarbeiter vor Ort präsent.

Weitere Themen

Idee gegen Hitze: Stuttgarter Kopfbahnhof als Schwimmbad bei Hitze? „Nicht nur Spinnerei“

Idee gegen Hitze Stuttgarter Kopfbahnhof als Schwimmbad bei Hitze? „Nicht nur Spinnerei“

Wie könnte man das Gleisareal am Hauptbahnhof in Stuttgart gestalten – wenn Stuttgart 21 einmal in Betrieb ist? Architekturstudierende haben dazu innovative Ideen.
Von Lisa Kutteruf
Hitze in Stuttgart: Experten sagen: In einer Hitzephase ist die Wohnung der gefährlichste Ort

Hitze in Stuttgart Experten sagen: In einer Hitzephase ist die Wohnung der gefährlichste Ort

Eine Hitzeglocke über Stuttgart hätte gravierende Auswirkungen. Die Stadt versucht, sich auf Szenarien vorzubereiten, in denen die Dinge anders laufen.
Von Judith A. Sägesser
Terra Australis in Stuttgart: Vierter Koala in der Wilhelma verstorben

Terra Australis in Stuttgart Vierter Koala in der Wilhelma verstorben

Traurige Nachricht: Das kleine Koala-Baby, das am 19. Juni 2025 geboren wurde, ist in der Wilhelma gestorben.
Von Iris Frey
Nach Stromausfall im Leuze: Streit um Rückerstattung: Bad lässt Fall juristisch prüfen – Gäste verärgert

Nach Stromausfall im Leuze Streit um Rückerstattung: Bad lässt Fall juristisch prüfen – Gäste verärgert

Nach einem Stromausfall im Stuttgarter Leuze, der die Räumung des Bads zur Folge hatte, fordern Badegäste eine Kostenrückerstattung. Die Bäderbetriebe lassen den Fall juristisch prüfen.
Von Nina Scheffel
Neue Gastronomie: Weingüter eröffnen Restaurants – um sich gegen die Krise zu wappnen

Neue Gastronomie Weingüter eröffnen Restaurants – um sich gegen die Krise zu wappnen

Weil der Weinbau in der Krise steckt, setzen Winzer auf Gastronomie – mit Festen oder Gastköchen. Das Weingut Schwarz und die Sieglochs gehen noch einen Schritt weiter.
Von Kathrin Haasis
Historisches Gebäude in Stuttgart: „Lässt man das jetzt liegen?“ – Garnisonsschützenhaus auf der Kippe

Historisches Gebäude in Stuttgart „Lässt man das jetzt liegen?“ – Garnisonsschützenhaus auf der Kippe

Verzögerungen bei der Sanierung des Garnisonsschützenhauses treiben die Baukosten immer höher. Die Stadt verschiebt den Baubeschluss. Der Verein befürchtet einen kompletten Stillstand.
Von Andrea Jenewein
KiKA-Sendung: Sind sie die beste Klasse Deutschlands? – Stuttgarter Schüler im Finale

KiKA-Sendung Sind sie die beste Klasse Deutschlands? – Stuttgarter Schüler im Finale

Die Schüler der 7c des Königin-Katharina-Stift-Gymnasiums stehen im Finale der Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“. Wie sie den Dreh erlebt haben – und was ihr Erfolgsrezept ist.
Von Julia Schenkenhofer
Zwischenfall in Stuttgart-Wangen: Flaschen und Lebensmittel geworfen – Polizei an Tankstelle im Einsatz

Zwischenfall in Stuttgart-Wangen Flaschen und Lebensmittel geworfen – Polizei an Tankstelle im Einsatz

Vorbeifahrende Nachtschwärmer wundern sich: Was ist an einer Tankstelle in Stuttgart-Wangen passiert? Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz.
Von Christine Bilger
Innovativ wohnen in Stuttgart: Gartenhaus für sechs Parteien? Stuttgart testet den Mini-Wohnwürfel der Zukunft

Innovativ wohnen in Stuttgart Gartenhaus für sechs Parteien? Stuttgart testet den Mini-Wohnwürfel der Zukunft

Sechs Wohnungen in drei Monaten: Was steckt hinter Stuttgarts neuem Holz-Würfel? Ein Besuch im ersten Minihaus der Stuttgarter Wohn- und Städtebaugesellschaft auf dem Hallschlag.
Von Nicole Golombek
Elefanten in der Wilhelma: Pama und Zella – welches kleine Tier die alten Damen in Aufregung versetzt

Elefanten in der Wilhelma Pama und Zella – welches kleine Tier die alten Damen in Aufregung versetzt

Zwei betagte Elefantendamen sind ein Anziehungspunkt in der Wilhelma. Wie fit die 60 und 59 Jahre alten Tiere sind, verrät Tierpfleger Markus Koch beim Pfleger-Talk. Ein Besuch.
Von Iris Frey
Weitere Artikel zu Stuttgart Koala Wilhelma Stuttgart-Bad Cannstatt Tod
 
 