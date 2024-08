Ein stundenlanger Polizeieinsatz südlich von Wien, dann die Bestätigung: Es waren Terroranschläge geplant. Im Visier: die Taylor-Swift-Konzerte.

dpa 07.08.2024 - 18:42 Uhr

Wien - In Österreich sind zwei Personen unter Terrorverdacht festgenommen worden. Sie hätten unter anderem Anschläge bei den bevorstehenden Konzerten von Taylor Swift in Wien geplant, sagte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im österreichischen Innenministerium. Die Konzerte finden am Donnerstag und Freitag statt.