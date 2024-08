Je länger der Krieg dauert, desto stärker werden die Extremisten in Irak und Syrien. Sie haben seit Jahresbeginn bereits mehr als 600 Menschen getötet.

Thomas Seibert 07.08.2024 - 16:23 Uhr

Obwohl er sich aus dem Konflikt heraushält, profitiert der Islamische Staat (IS) vom Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas. Je länger der Krieg dauert, desto stärker werden die IS-Extremisten in Irak und Syrien. Sie verüben mehr Anschläge und können mehr Kämpfer anwerben als im vergangenen Jahr. Der UN-Syrienbeauftragte Geir Peddersen sagte vor dem Sicherheitsrat in New York, gegen die wachsende Terror-Gefahr in dem Bürgerkriegsland müsse die Welt zusammenstehen. Davon ist jedoch nichts zu sehen.