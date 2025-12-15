Der Anschlag in Australien mit mindestens 16 Toten hat das Land in Schock versetzt. Die Regierung will erste Konsequenzen ziehen.

dpa 15.12.2025 - 05:34 Uhr

Sydney - Nach dem tödlichen Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney erwägt die australische Regierung eine Verschärfung der Waffengesetze. Er werde eine Begrenzung der Anzahl der Waffen sowie eine Überprüfung bestehender Lizenzen vorschlagen, kündigte Premierminister Anthony Albanese an. "Die Lebensumstände von Menschen können sich ändern. Menschen können im Laufe der Zeit radikalisiert werden. Lizenzen sollten nicht auf Dauer erteilt werden", sagte Albanese.