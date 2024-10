Gut fünf Wochen nach der Terrorattacke von Solingen haben die Ermittler die Unterkunft durchsucht, in der der mutmaßliche Attentäter lebte.

red/dpa 01.10.2024 - 14:49 Uhr

Gut fünf Wochen nach der mörderischen Messerattacke von Solingen haben Ermittler die Unterkunft, in der der mutmaßliche Attentäter wohnte, erneut durchsucht. Es sei auch darum gegangen, Personen aus seinem Umfeld zu befragen, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Es habe auch noch weitere Maßnahmen in der Stadt in diesem Zusammenhang gegeben, über die man derzeit nichts Näheres sagen wolle. Festnahmen seien nicht erfolgt.