Nach dem Terroranschlag in Sydney trauern die Menschen um die Todesopfer. Surfer und Schwimmer gedenken ihrer am berühmten Bondi Beach auf besondere Weise.

dpa 19.12.2025 - 00:53 Uhr

Sydney - In Australien haben Hunderte Surfer der Opfer des verheerenden Terroranschlags am Bondi Beach in Sydney gedacht. Sie formten hierzu am Morgen mit ihren Surfbretter im Meer einen großen Kreis und gedachten mit einer Schweigeminute der 15 Todesopfer, wie örtliche Medien berichteten. Mitglieder der jüdischen Gemeinde beteten zuvor am Strand, an dem sich eine riesige Anzahl an Surfern und Schwimmern eingefunden hatte.