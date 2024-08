Wegen Terrorgefahr wurden mehrere Konzerte des US-Superstars Taylor Swift in Österreich abgesagt. Zwei Wochen später äußert sich die Musikerin erstmals dazu. Und erklärt auch ihr bisheriges Schweigen.

dpa 22.08.2024 - 02:02 Uhr

London - US-Musikerin Taylor Swift (34) hat sich erstmals zur Absage ihrer Konzerte in Wien wegen eines geplanten Terroranschlags geäußert. Die Absage sei niederschmetternd gewesen, erklärte Swift auf Instagram. "Der Grund für die Absagen hat in mir ein neues Gefühl der Angst ausgelöst und eine große Schuld, weil so viele Menschen geplant hatten, zu den Shows zu kommen."