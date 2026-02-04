Terror, regionale Instabilität und technische Entwicklungen wie Drohnen können künftig weltweit für Sicherheitsbehörden zu einer schwer kontrollierbaren Melange führen.
Einmal im Jahr listen Forscher des „Instituts für Wirtschaft und Frieden“ auf, wie viele Menschen weltweit im Vorjahr von Terroristen ermordet und verletzt wurden, wie viele Attentate verübt wurden und wer dahintersteckte. Gewissenhaft schätzen die Wissenschaftler der Denkfabrik im „Global Terrorism Index“ auch die Zahlen ein, bei denen es – wie in Afrika oder Teilen Asiens – manchmal nur unvollständige Angaben über Opfer und Hintergründe gibt: 7555 Menschen starben demnach 2024 in 66 Ländern bei Terroranschlägen. In Deutschland starben vier Menschen, unter ihnen in Mannheim der Polizist Rouven Laur.