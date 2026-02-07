Mindestens 36 Menschen wurden bei dem Selbstmordanschlag in einem Vorort der Hauptstadt Islamabad getötet. Pakistans Innenminister erhebt Vorwürfe.
07.02.2026 - 18:37 Uhr
Islamabad - Der tödliche Selbstmordanschlag in einem Vorort der pakistanischen Hauptstadt Islamabad am Freitag ist nach Worten von Pakistans Innenminister im Nachbarland Afghanistan geplant worden. "Nach der Explosion wurden Razzien in Nowshera und Peshawar durchgeführt, bei denen vier Mittelsmänner gefasst wurden", zitierte die Zeitung "Dawn" Minister Mohsin Naqvi. "Auch ihr Drahtzieher, ein Afghane, wurde gefasst", sagte Naqvi demnach weiter.