Es ist fast ein Jahr her, dass ein Autofahrer in München in eine Menschenmenge raste, Mutter und Kind tötete und Dutzende Menschen verletzte. Jetzt beginnt der Prozess.
16.01.2026 - 10:34 Uhr
München - Vor dem Oberlandesgericht München hat der Prozess um den Anschlag auf eine Demonstration in München mit zwei Toten und Dutzenden Verletzten begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft einem 25 Jahre alten Afghanen zweifachen Mord und 44-fachen Mordversuch vor. Sie geht von islamistischem Terrorismus als Motiv aus.