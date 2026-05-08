Sie sollen Australien verlassen und sich in Syrien jahrelang im Umfeld einer Terrorgruppe aufgehalten haben. Nach ihrer Rückkehr stehen die «IS-Bräute» vor Gericht, auch wegen der Haltung von Sklaven.
Sydney - Drei australische Frauen mit Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind nach ihrer Rückkehr nach Australien angeklagt worden. Die Vorwürfe reichen von der Haltung von Sklavinnen bis hin zur Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, wie australische Medien berichteten. Die bereits Jahre andauernden Ermittlungen begannen den Berichten zufolge, nachdem die Frauen mit ihren Partnern, die für den IS kämpfen wollten, in den Nahen Osten reisten.