QR-Codes auf Lebensmittelverpackungen sollen künftig deutlich mehr Informationen liefern als herkömmliche Barcodes. Für Kunden ändert sich an der Kasse kaum etwas – für den Handel könnte die Technik jedoch weitreichende Folgen haben.
20.04.2026 - 15:03 Uhr
Der britische Einzelhändler Tesco will klassische Barcodes schrittweise durch QR-Codes ersetzen. Den Anfang macht eine komplette Produktkategorie: die Eigenmarken-Würste. Nach Angaben des Unternehmens ist es das erste Mal im Vereinigten Königreich, dass ein Supermarkt ein ganzes Sortiment auf diese Technologie umstellt.