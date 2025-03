US-Präsident Trump kann gar nicht genügend Teslas kaufen, um die Misere seines willigen Helfers Musk zu beenden. Die Menschen rächen sich für dessen Einsatz als Kettensäge des liberalen Staats mit einem Kaufboykott seiner Elektroflitzer.

Thomas Spang 11.03.2025 - 15:39 Uhr

In Europa sind die Verkaufszahlen für Tesla drastisch eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete Musk zuletzt einen Absatzrückgang von 45 Prozent, während der gesamte E-Automarkt in Europa um 37 Prozent wuchs. In Deutschland zogen die Konsumenten noch stärker andere Hersteller von Elektrofahrzeugen vor. Die Verkäufe im Februar 2025 gingen um mehr als 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück.